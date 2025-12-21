Белоруссия ожидает в декабре поступления очередной партии российских Су-30СМ2

По словам командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики Андрея Лукьяновича, в 2025 году белорусские военные уже получили новые ЗРК "Тор-М2", Су-30СМ2 и вертолеты Ми-35М

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Очередная партия российских самолетов Су-30СМ2 поступит на вооружение белорусской армии в текущем месяце. Об этом сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики Андрей Лукьянович.

Он напомнил, что в этом году белорусские военные уже получили новые ЗРК "Тор-М2", Су-30СМ2 и вертолеты Ми-35М, закупаются РЛС "Восток", "Роса". "В декабре придет еще одна партия Су-30СМ2", - сказал Лукьянович телеканалу СТВ.

Командующий ВВС и войсками ПВО также рассказал о противодействии беспилотникам. "[Зафиксировано] более 1 400 нарушений правил использования воздушного пространства. Большое количество целей нарушает госграницу, в том числе с боевым применением, - проинформировал он. - С южного [направления] в основном". Как отметил Лукьянович, белорусские военные уничтожают эти БПЛА.

Он подчеркнул, что вокруг Белоруссии сохраняется непростая военно-политическая обстановка. "[Это] связано с тем, что НАТО расширяется, конфликты, милитаризация идет в наши сопредельные государства", - пояснил командующий. Поэтому в белорусском обществе сейчас сформирован очень высокий запрос на безопасность, обратил внимание Лукьянович. "Все положения, которые сейчас прописаны в программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы, это укрепление оборонной способности нашей страны и укрепление оборонного сектора. И цифры говорят сами за себя. Параметры утверждены, 50% образцов должны закупаться отечественного производства", - добавил командующий.

В августе очередная партия российских самолетов Су-30СМ2 была доставлена на один из аэродромов Белоруссии. Предыдущая партия многофункциональных истребителей прибыла на один из аэродромов республики в конце мая. Самолеты были поставлены в рамках военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Россией для повышения возможностей военно-воздушных сил по обеспечению безопасности республики в воздушном пространстве.