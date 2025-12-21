Мирзиёев: разделявшие Узбекистан, Киргизию и Таджикистан границы стали мостами дружбы

Президент Узбекистана назвал приоритетом внешней политики и осознанной стратегии укрепление регионального взаимодействия

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Границы, некогда разделявшие Узбекистан, Киргизию и Таджикистан, превратились в мосты дружбы и сотрудничества. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии вручения Международной премии мира имени Льва Толстого в Санкт-Петербурге.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что границы, некогда разделявшие нас, превратились в мосты дружбы и сотрудничества. Для Узбекистана укрепление регионального взаимодействия - это приоритет внешней политики и осознанная стратегия, основанная на понимании нашей общей ответственности за будущее Центральной Азии", - сказал он.

Международное жюри 9 сентября объявило о присуждении премии мира имени Льва Толстого лидеру Узбекистана, а также президентам Киргизии и Таджикистана Садыру Жапарову и Эмомали Рахмону за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии.

В марте Таджикистан и Киргизия окончательно урегулировали вопрос о границе двух стран, который долгие годы был источником напряжения в отношениях соседних республик. А 31 марта президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана заключили в Худжанде договор о точке стыка государственных границ трех стран, тем самым полностью завершив правовое оформление общих рубежей. Кроме того, лидеры подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Премия мира имени Л. Н. Толстого учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Российским фондом мира и Российским военно-историческим обществом. Присуждается международным жюри за значительный вклад в дело сохранения мира, выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, активную миротворческую деятельность и борьбу за защиту прав и свобод человека. Первая премия мира имени Толстого в 2024 году была присуждена Африканскому союзу.