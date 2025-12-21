Посол в РФ: Иран намерен увеличить торговлю со странами ЕАЭС

Тегеран считает Евразийский экономический союз очень важной структурой, сообщил Казем Джалали

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Иран намерен увеличить объем торговли со всеми пятью странами - участницами Евразийского экономического союза, в особенности с Россией. Об этом заявил "Известиям" посол Ирана в России Казем Джалали.

Он отметил, что Тегеран считает ЕАЭС очень важной структурой и "серьезно настроен на расширение отношений с Евразийским экономическим союзом".

"Соглашение о свободной торговле, которое мы подписали, привело к тому, что сейчас объем нашей торговли увеличился, и мы стремимся к тому, чтобы увеличить торговлю со всеми пятью странами Евразийского экономического союза, особенно с Россией", - подчеркнул посол.

Ранее в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе Джалали указал, что данное событие "демонстрирует общую решимость государств - членов ЕАЭС и Исламской Республики Иран расширять стратегическое сотрудничество в различных областях, в частности, в сферах торговли, энергетики, транспорта и новых технологий".

О соглашении

Полноформатное соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Ираном вступило в силу 15 мая 2025 года. Как сообщалось ранее, в Евразийской экономической комиссии рассчитывают, что реализация соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе поможет довести взаимный товарооборот до рекордных $12 млрд, увеличившись примерно вдвое по сравнению с текущими объемами.