Рахмон: договоренности трех стран ЦА становятся залогом региональной стабильности

Таджикский лидер уверен, что мирные соглашения пограничных вопросов способствуют устойчивому миру и стабильности в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Мирные договоренности между Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном становятся залогом стабильности и дальнейшего процветания Центральной Азии. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии вручения Международной премии имени Льва Толстого в Санкт-Петербурге.

"Подписание договора между Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном о точке стыка государственных границ трех государств, безусловно, является залогом добрососедства и стабильности", - сказал таджикский лидер, добавив, что "эти проблемы существовали больше ста лет". Рахмон выразил уверенность, что мирные решения пограничных вопросов не только способствуют устойчивому миру и стабильности в трех странах, но и становятся "залогом дальнейшего соразвития и процветания".

Премию мира имени Льва Толстого получили президенты трех стран Центральной Азии - Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Премиальные медали вручил гендиректор Большого театра, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев, возглавляющий жюри премии. На церемонии награждения лауреатов присутствовал президент РФ Владимир Путин.