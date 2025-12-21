Жапаров назвал премию Льва Толстого признанием общего вклада в укрепление мира

Центральная Азия становится пространством доверия, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития, заявил президент Киргизии

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Присуждение премии мира имени Льва Толстого в 2025 году президентам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыру Жапарову, Эмомали Рахмону и Шавкату Мирзиёеву является признанием их общего вклада в укрепление мира и безопасности. Об этом заявил в Санкт-Петербурге на церемонии вручения премии президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Эта награда является признанием нашего общего совместного вклада в укрепление мира, стабильности и обеспечения безопасности Центральной Азии", - сказал он. По его словам, в настоящее время Центральная Азия становится пространством доверия, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития.

"Очевидно, что окончательное урегулирование приграничных вопросов в регионе имеет огромное значение для евразийской безопасности и геополитической стабильности в целом, а также укрепляет статус интеграционных объединений и оригинальных форматов, участниками которых мы являемся. Достигнутые договоренности стали наглядным выражением искреннего стремления наших народов к миру, согласию и добрососедству", - продолжил глава киргизского государства.

Это стремление, уверен он, особенно ясно проявлялось среди жителей приграничных районов трех центральноазиатских республик. "Отдельно хочу выразить слова признательности президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, за постоянное внимание и вклад в углубление союзнических отношений, всестороннего стратегического партнерства между нашими странами и выстроенный особо доверительный политический диалог", - отметил президент Киргизии.

31 марта президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана заключили в таджикском городе Худжанд договор о точке стыка государственных границ трех стран, завершив таким образом правовое оформление общих рубежей и подписав трехстороннюю декларацию. Этот вопрос три республики не могли урегулировать с момента распада Советского Союза. Жюри 9 сентября 2025 года объявило о присуждении Международной премии мира имени Льва Толстого Жапарову, Рахмону и Мирзиёеву, подписавшим Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Премия учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Фондом мира и Российским военно-историческим обществом. Присуждается за значительный вклад в дело сохранения мира, выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, активную миротворческую деятельность и борьбу в защиту прав и свобод человека. Первую премию в сентябре 2024 года получил Африканский союз, церемония вручения прошла в Большом театре в Москве.