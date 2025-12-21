Министр торговли Индонезии назвал соглашение с ЕАЭС историческим

Буди Сантосо заявил, что с ним открылась новая глава стратегического партнерства между странами объединения и его государством

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Подписание соглашения о свободной торговле между Индонезией и ЕАЭС стало историческим моментом. Об этом заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо.

"Это момент особой гордости, исторический момент. Только что было подписано соглашение со странами - членами Евразийского экономического союза", - заявил министр журналистам.

По его словам, с подписанием соглашения открылась новая глава стратегического партнерства между странами Евразийского региона и Индонезией. Он напомнил, что переговоры о соглашении начались в 2023 году.

Как ранее сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, в абсолютном выражении снижение пошлин коснется примерно $3 млрд торговли ЕАЭС с Индонезией. По его словам, товарооборот между странами в течение ближайших трех-пяти лет после вступления соглашения в силу должен удвоиться. Слепнев также предположил, что существенно вырастут поставки в Индонезию товаров как сельскохозяйственной, так и промышленной группы.