Кабмин Украины поручил принять меры по сокращению числа отключений света

Правительство поставило задачу перенаправить высвобожденные энергетические ресурсы на нужды населения, что должно снизить количество отключений света

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины поручило до 24 декабря перенаправить высвобожденные энергетические ресурсы на нужды населения, что должно снизить количество отключений света. Об этом сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко.

"Сегодня правительство поставило задачу всем без исключения причастным обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения о перенаправлении высвобожденного энергетического ресурса (до 1 ГВт), полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры для нужд населения", - сообщила Свириденко в своем Telegram-канале.

Поясняется, что это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и снизить количество отключений. Ведется работа и по увеличению импорта электрической энергии, восстановлению поврежденной генерации, а также наращиванию индивидуальной генерации.

Ранее украинцев предупреждали, что применение многочасовых графиков отключения электроэнергии, которые сейчас вводятся на Украине ежедневно, может продлиться до начала апреля. Жители украинских городов все чаще перекрывают улицы в знак протеста против отключений электричества. Такие акции только за последние дни состоялись в Днепропетровске, Одессе и в Черноморске Одесской области.

17 декабря чрезвычайная ситуация в энергетической системе Одесской области получила статус государственного уровня, сообщал глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

В Одесской области сложилась особенно трудная ситуация с электроснабжением. Многочисленные взрывы прогремели здесь 12 декабря, в результате чего в Одессе и регионе частично пропало электричество. Тогда энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении своей двадцатой по счету подстанции в области. С тех пор власти региона еще несколько раз информировали о повреждениях энергетических объектов.