Мадуро осудил нападения на танкеры, перевозящие венесуэльскую нефть

Венесуэла доказала, что является сильной страной и готова ускорить ход глубинной революции, которая полностью передаст власть народу, заявил президент республики

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил нападения на нефтяные танкеры.

"Венесуэла уже 25 недель осуждает и побеждает кампанию агрессии, которая варьируется от психологического терроризма до корсаров, нападающих на нефтяные танкеры, и противостоит ей", - указал Мадуро в Telegram-канале.

Несмотря на угрозы и агрессию Венесуэла доказала, что "является сильной страной и готова ускорить ход глубинной революции, которая полностью и без посредников передаст власть народу", подчеркнул Мадуро. Он отметил, что венесуэльский народ и все социальные слои общества остаются непоколебимыми в защите мира и национальной стабильности.

По сообщениям агентства Bloomberg, США проводят задержание уже третьего с начала декабря нефтяного танкера Bella 1 недалеко от берегов Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе.

20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями.