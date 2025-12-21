"Инсайдер": сотни машин скопились на границе Украины и Польши

Наиболее сложная обстановка отмечается в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сотни автомобилей и автобусов собрались на границе Украины и Польши, ожидание пересечения границы может достигать 20 часов. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер".

Самая сложная ситуация наблюдается в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини". За прошедшие сутки границу пересекли почти 67 тыс. человек, при этом тех, кто въехал на Украину, примерно на 3,5 тыс. больше, чем выехавших. На видеороликах можно увидеть очереди из грузовиков, автобусов и машин.