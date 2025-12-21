Орбан: продолжать конфликт на Украине выгодно политикам, оружейникам и банкирам

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что европейским гражданам нужен мир

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 декабря заявил, что продолжение конфликта на Украине выгодно лишь ограниченному числу лиц, в то время как европейцам нужен мир.

"Кому нужна эта война? Политикам, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя, производителям оружия, которые наживаются на бесконечных конфликтах, и поставившим на военное поражение России банкирам", - написал он в X.

Орбан подчеркнул, что европейцы заслуживают лучшего, поскольку Европе нужен мир.

Правительство Венгрии с самого начала конфликта на Украине последовательно выступает за его скорейшее урегулирование исключительно мирным путем. Орбан не раз отмечал, что военные действия в соседней стране и западные санкции против России нанесли венгерской экономике ущерб в размере от 20 до 30 млрд евро.