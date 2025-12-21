Посольство США: новая встреча с РФ по раздражителям пока не запланирована

Вашингтон рассматривает канал двусторонних контактов как постоянно действующую площадку для переговоров о стабилизации, отметили в американском диппредставительстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Планов на проведение новой встречи между Россией и США по вопросам устранения раздражителей в двусторонних отношениях пока нет. Об этом сообщили "Известиям" в посольстве США в Москве.

"В настоящее время никаких предстоящих переговоров в таком формате не запланировано", - указали там.

При этом в посольстве отметили, что Вашингтон рассматривает "канал двусторонних операций как конструктивную и постоянно действующую площадку для переговоров по стабилизации работы представительств" двух стран.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Российскую делегацию на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.