Уиткофф: консультации РФ и США по Украине во Флориде были продуктивными

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана, добавил спецпосланник лидера Соединенных Штатов

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что прошедшие в штате Флорида консультации между РФ и Соединенными Штатами были продуктивными и конструктивными.

Российскую делегацию на прошедших на юге Флориды переговорах возглавлял спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. "За прошедшие два дня во Флориде российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента [США Дональда] Трампа по Украине", - написал Уиткофф в X.

Уиткофф отметил, что в переговорах с РФ от США также принимали участие зять американского лидера Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.