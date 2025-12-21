Уиткофф: консультации РФ и США по Украине во Флориде были продуктивными
ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что прошедшие в штате Флорида консультации между РФ и Соединенными Штатами были продуктивными и конструктивными.
Российскую делегацию на прошедших на юге Флориды переговорах возглавлял спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. "За прошедшие два дня во Флориде российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента [США Дональда] Трампа по Украине", - написал Уиткофф в X.
Уиткофф отметил, что в переговорах с РФ от США также принимали участие зять американского лидера Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.