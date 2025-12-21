Уиткофф: РФ высоко ценит усилия США по восстановлению глобальной безопасности

В том числе речь идет о работе над урегулированием украинского конфликта, отметил спецпредставитель американского президента

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф полагает, что Москва высоко ценит усилия, которые прилагает Вашингтон к урегулированию конфликта на Украине и укреплению безопасности в мире.

"Россия высоко ценит усилия со стороны США и их поддержку урегулирования конфликта на Украине и восстановления глобальной безопасности", - написал он в X по итогам встреч с представителем президента РФ, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в Майами (штат Флорида).