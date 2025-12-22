Прозоров: руководство СБУ может врать Зеленскому из-за формата разведдонесений

Председатель Службы безопасности Украины докладывает информацию в виде документа без реквизитов и может распоряжаться всеми данными "по своему усмотрению", рассказал бывший сотрудник ведомства

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Руководство Службы безопасности Украины (СБУ) может намеренно сообщать Владимиру Зеленскому ложную информацию из-за анонимного формата разведывательных донесений. Об этом в беседе с ТАСС рассказал экс-сотрудник ведомства Василий Прозоров.

"Информация докладывается в режиме Т1 так называемом. Это когда информация подается в виде документа без реквизитов: адресата, грифа секретности, подписи. Просто текст подается. С таким документом легко обращаться, его просто уничтожить. На нем нет следов, кто его готовил. <…> Другой вопрос, как председатель СБУ распоряжается этой информацией. Если он по-прежнему верен господину Зеленскому, то он, конечно, доносит наверх. Если нет, то он, может быть, уже начал свою собственную игру и распоряжается информацией по своему усмотрению", - сказал он.

11 декабря Прозоров представил свою новую книгу под названием "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ", которая посвящена событиям в Киеве в период зимы 2013-2014 годов. Согласно обнародованным материалам, во время политического кризиса на Украине, вошедшего в историю под названием "евромайдан", Служба безопасности Украины неоднократно докладывала президенту Виктору Януковичу о многочисленных случаях иностранного вмешательства во внутренние дела страны. Ведомство прослушивало многих западных дипломатов, работавших на ЦРУ, а также предупреждало президента страны о готовящемся плане силового захвата власти на Украине.