AP: администрация Трампа отзывает глав 29 зарубежных диппредставительств

Дипломатов уведомили, что срок их полномочий истекает в январе, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отозвать некоторых карьерных дипломатов, занимающих руководящие должности, почти из 30 зарубежных представительств. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных сотрудников Госдепартамента.

По сведениям AP, главы 29 зарубежных американских миссий получили уведомление о том, что срок их службы на занимаемых должностях истекает в январе.

Упомянутые дипломаты, указывает агентство, заняли свои посты при администрации 46-го президента США Джо Байдена. Наибольшее число американских послов отзывается из Африки, там уведомления о прекращении командировки получили главы диппредставительств США в 13 странах. В Азии администрация Трампа отзывает послов в шести странах, в том числе во Вьетнаме и на Филиппинах.

В странах Ближнего Востока уведомления о прекращении командировок получили высокопоставленные американские дипломаты в Алжире и Египте. Кадровые изменения также распространятся на посольства США в Армении, Северной Македонии, Черногории и Словакии. Упомянутые дипломаты, отмечает Associated Press, должны будут вернуться в Вашингтон, где при желании смогут получить новые назначения.

11 июля AP сообщало, что Госдепартамент начал массовые увольнения, предполагающие сокращение 1,3 тыс. сотрудников. Они стали частью плана госсекретаря США Марко Рубио по реорганизации ведомства с целью финансовой экономии и внесения идеологических корректировок.

Как объявил в конце апреля Рубио, американская администрация во главе с Трампом проведет "всеобъемлющую реорганизацию" Госдепартамента прежде всего с целью сокращения бюрократического аппарата. По свидетельству газеты The Washington Post, план Рубио предусматривает, в частности, увольнение десятков тысяч сотрудников Госдепа (из примерно 80 тыс.), а также закрытие нескольких консульств и некоторых программ внешнеполитического ведомства. Предполагается, что в центральном аппарате Госдепартамента под сокращение попадут около 15% сотрудников (примерно 3,4 тыс.).