Трамп в ночь на 23 декабря по мск выступит с заявлением совместно с Хегсетом

Дональд Трамп выступит в штате Флорида, говорится в рабочем графике президента США

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в 00:30 мск 23 декабря выступит с заявлением, тема которого не раскрывается, совместно с главой Пентагона Питом Хегсетом и министром ВМС Джоном Феланом. Это следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного 21 декабря пресс-службой Белого дома.

"Президент выступит с заявлением с военным министром и министром ВМС", - отмечается в документе. Это произойдет в 16:30 по времени Восточного побережья США (в 00:30 мск 23 декабря). Трамп выступит в штате Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Американский лидер, по сведениям СМИ, как ожидается, будет находиться там во время зимних праздников.