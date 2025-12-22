Экс-офицер ВС США Дэвис: РФ превосходит НАТО в вопросе производства оружия

Несмотря на рост промышленных мощностей стран альянса, их все еще недостаточно для компенсации использования вооружений, подчеркнул американский военнослужащий

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия доминирует над НАТО в вопросе расхода снарядов, поскольку высокие производственные мощности позволяют быстро восполнять потраченные запасы.

"По этой причине в случае столкновения НАТО и России, они (ВС РФ - Прим. ТАСС) смогут вести боевые действия на довольно высоком уровне в течение длительного периода времени, а после того, как они израсходуют часть этих запасов, они смогут поддерживать их производство, поскольку уже обладают более высоким уровнем производственных мощностей. Нам же придется усвоить краткий курс, а это займет год или два, а в некоторых категориях, вероятно, даже три года", - отметил Дэвис на YouTube канале Норвежского политолога Гленна Дизена.

Он подчеркнул, что несмотря на возросший уровень производственных мощностей стран блока, их все еще недостаточно для компенсации фактического использования оружия.