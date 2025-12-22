В Румынии создают логистический хаб для поставок Украине

Второй по размеру центр координации и транзита военной техники для Киева обеспечит резервный поток вооружения и укрепление логистической устойчивости восточного фланга НАТО, сообщил портал defenseromania.ro

БУХАРЕСТ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Румынии в январе 2026 года планируют открыть второй по размеру центр координации и транзита военной техники на Украину. Об этом в субботу сообщил портал defenseromania.ro со ссылкой на заместителя командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майка Келлера.

По его информации, создание хаба направлено на обеспечение резервного потока поставок вооружения, укрепление логистической устойчивости восточного фланга НАТО и разгрузку уже функционирующего хаба в польском Жешуве.

Новый логистический центр будет находиться под прямым командованием НАТО и заниматься обработкой запросов на артиллерию, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

29 октября Румыния совместно с США запустила производство двух типов военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Брашов в центральной части страны Всего на заводе будут выпускаться семь типов беспилотников, прототипы уже находятся в разработке.

Еврокомиссия в рамках инициатив по ускоренной милитаризации Европы предложила план SAFE (бывший "Перевооружить ЕС") по привлечению €800 млрд кредитных средств на военные инвестиции до 2030 года. В рамках этого плана Румыния получила €16,68 млрд. Наращивание оборонительной способности ЕС объясняет "российской угрозой", несмотря на то что руководство РФ неоднократно опровергало этот тезис.