ANI: экс-премьер Бангладеш считает, что власти не имеют права ее экстрадировать

Находящаяся в Индии Шейх Хасина заявила, что действия против нее носят политический характер

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 декабря. /ТАСС/. Находящаяся в Индии экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина отвергла призывы к своему возвращению в страну на фоне продолжающихся судебных разбирательств, заявив, что действия против нее носят политический характер. Об этом она сообщила агентству ANI.

"Вы не можете требовать моего возвращения, чтобы я предстала перед судом по обвинению в политическом убийстве", - сказала она, напомнив, что ранее предложила главе временного правительства Бангладеш Мухаммаду Юнусу передать дело в Гаагу, выразив уверенность, что независимый суд оправдает ее.

Хасина заявила, что вернется только тогда, когда в Бангладеш будет легитимное правительство и независимая судебная система. Вердикт бангладешского Международного трибунала по уголовным делам она считает "политическим актом", так как ей было отказано в праве на самозащиту и на назначение адвокатов по своему выбору.

Экс-премьер также затронула ухудшение индийско-бангладешских отношений на фоне текущих протестов в Бангладеш. По ее словам, эта враждебность по отношению к Индии разжигается экстремистами. Она выразила обеспокоенность по поводу растущего влияния радикальных исламистских группировок в республике.

Как указала Хасина, у действующих властей нет полномочий для изменения внешней политики Бангладеш. "Как только бангладешцы снова смогут свободно голосовать, наша внешняя политика вернется к служению нашим национальным интересам", - сказала она, добавив, что связи с Индией сохранятся и после ухода временного правительства.

Шейх Хасина с августа 2024 года находится в Индии, куда улетела после массовых беспорядков в Бангладеш. Международный трибунал по уголовным делам страны вынес ей смертный приговор. Дакка добивается ее экстрадиции.