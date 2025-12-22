В Южной Корее опровергли обсуждение изменения конституции ради признания КНДР

Такую позицию обозначил официальный представитель министерства объединения Республики Корея Юн Мин Хо

СЕУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство объединения Республики Корея опровергло публикацию о том, что его сотрудники предложили президенту идею изменить конституцию, чтобы признать КНДР в качестве отдельного государства. Такую позицию обозначил официальный представитель ведомства Юн Мин Хо в ходе брифинга.

"Не соответствуют действительности сообщения некоторых СМИ о том, что на закрытом совещании 19 декабря министерство объединения заявило о необходимости рассмотрения изменения конституции ради того, чтобы вернуть Северную Корею к диалогу", - заявил официальный представитель. Конституция Республики Корея гласит, что вся территория Корейского полуострова входит в ее состав. В свою очередь в Пхеньяне ранее заявили, что считают Республику Корея отдельным враждебным государством. Лидер народной республики предложил закрепить это положение в основном законе страны.

"Во время доклада [президенту] министерство объединения не поднимало вопрос о конституционных реформах, этот вопрос не рассматривался", - продолжил Юн Мин Хо. Он выразил сожаление в связи с допущенными искажениями.

22 декабря газета "Чунан ильбо" сообщила, что сотрудник министерства объединения в ходе закрытой части доклада президенту привел мнение одного из экспертов по КНДР, профессора университета "Ёнсе" Мун Чжон Ина, о необходимости изменения 3-й статьи Конституции Республики Корея ради диалога с Пхеньяном. По словам профессора, в Пхеньяне опасаются, что Республика Корея стремится к поглощению КНДР, поэтому признание соседа в качестве равноправного государства может оживить диалог.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ответ заявил, что ему известно о таком мнении, но назвал пересмотр конституции сложным вопросом. "Это очень сложно. Политика должна основываться на реальности, а не на идеалистических мечтах", - сказал он. После этого, согласно "Чунан ильбо", другой высокопоставленный сотрудник министерства объединения поспешил объяснить, что озвученное предложение всего лишь частное мнение отдельного чиновника, а не официальная позиция ведомства.

В ходе доклада министр объединения Чон Дон Ён сказал, что санкции против КНДР потеряли эффективность, и предложил отменить рестрикции, принятые в 2010 году. "Какая практическая выгода в том, чтобы сейчас объявлять об отмене того, что уже не работает?" - якобы ответил Ли Чжэ Мён. Ранее министр объединения Республики Корея заявил, что на Корейском полуострове фактически существуют два государства. В администрации президента в ответ подчеркнули, что это высказывание не отражает официальной позиции Сеула. Офис главы государства и Чон Дон Ён озвучивали противоположные мнения относительно необходимости отмены учений с США ради диалога с КНДР.