The European Conservative: ЕК унизительно отказалась от идеи по активам РФ

Обозреватель Рафаэль Пинто Борхес указал, что схема использования замороженных российских активов была "юридически хрупкой, политически радиоактивной"

Редакция сайта ТАСС

© Johannes Simon/ Getty Images

БУДАПЕШТ, 22 декабря. /ТАСС/. Европейская комиссия была вынуждена пойти на "глубоко унизительный" разворот в ходе саммита ЕС и отказаться от идеи главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об экспроприации активов РФ. Такое мнение выразил обозреватель Рафаэль Пинто Борхес в авторской статье, размещенной на сайте журнала The European Conservative.

"Заседание Европейского совета должно было стать лучшим моментом для Урсулы фон дер Ляйен. После горькой серии публичных унижений - от того большого пятна на ее честности и авторитете, которым стало фиаско с Pfizer, до волны вотумов недоверия в Европейском парламенте и, совсем недавно, скандального ареста экс-главы дипслужбы ЕС Федерики Могерини", - написал он.

Борхес подчеркнул, что глава ЕК в сентябре представила план экспроприации активов РФ как "единственный жизнеспособный путь вперед", который в итоге провалился. "Теперь уже несуществующая схема кредитования Украине миллиардов за счет использования замороженных российских активов была ожидаемым детищем некомпетентной комиссии - юридически хрупкой, политически радиоактивной", - считает обозреватель.

Он отметил, что самый занимательный момент произошел в ходе общения с журналистами по итогам саммита ЕС. "Когда на пресс-конференции ей задали прямой вопрос о том, является ли крах кредита политическим поражением, подавленная фон дер Ляйен пробормотала безрадостное "Все хорошо" и ушла", - написал Борхес.

Ранее участники саммита ЕС не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.