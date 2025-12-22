Президент Румынии считает, что лидеры стран Европы медленно принимают решения

Никушор Дан добавил, что на согласование вопроса по финансовой поддержке Украины "потребовались месяцы споров"

БУХАРЕСТ, 22 декабря. /ТАСС/. Европейские лидеры проявляют слабость и склонны затягивать процесс принятия решений. Такое мнение выразил президент Румынии Никушор Дан.

"Европа может слишком медленно принимать решения", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico. Румынский лидер добавил, что на согласование вопроса по финансовой поддержке Украины "потребовались месяцы споров". По его словам, несмотря на все препятствия, решение было принято, что свидетельствует о работоспособности сообщества. При этом Дан назвал процессы принятия решений внутри Евросоюза демократическими, однако отметил, что дебаты на саммитах "длятся слишком долго".

Помимо этого, Дан считает, что страны ЕС стали применять более прагматичный подход в своей политике после давления администрации президента США Дональда Трампа на сообщество. "Мир изменился. Мы (Евросоюз - прим. ТАСС) перешли от в некотором смысле морального подхода к делу к очень прагматичному и экономичному", - отметил он в интервью. Лидеры ЕС пришли к пониманию, что нужно сосредоточиться на разработке практических стратегий для "адаптации к новой реальности в мире Трампа", добавил президент Румынии. Он также считает, что для политиков США "нормально" выражать свое мнение, однако "влияние на политику [ЕС] недемократическими методами" президент Румынии считает "проблемой".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что многие страны Европы скоро "перестанут быть жизнеспособными" из-за катастрофической миграционной политики. Он также высказал мнение, что "большинство европейских государств разлагаются", а страны континента много говорят об украинском конфликте, но "ничего не делают" для его урегулирования.