Минюст США обещал не скрывать данные известных лиц в публикациях дела Эпштейна

Ведомство указало, что часть из опубликованных 19 декабря 100 тыс. документов и фотографий была временно скрыта

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США пообещало, что в процессе публикации дела финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних, не будет проводиться никаких изъятий данных с целью защиты известных личностей и политических деятелей, которые фигурируют в материалах. Ранее американские законодатели выступили с критикой Минюста из-за того, что отдельные документы при публикации дела были отредактированы.

"Никаких изъятий для защиты известных личностей и политических значимых персон не производилось и не будет производиться далее", - говорится в заявлении Минюста.

Ведомство указало, что часть из опубликованных 19 декабря 100 тыс. документов и фотографий была временно скрыта, поскольку Минюст получил заявления со стороны жертв Эпштейна и их адвокатов с просьбой изъять материалы по ним из публичного доступа. Специалисты ведомства проведут проверку указанных документов и вернут их позднее с изъятиями.

Минюст США планирует опубликовать еще "сотни тысяч страниц" по делу Эпштейна, но, как подчеркнули в ведомстве, специалисты продолжат ретушировать документы с целью защиты личной информации жертв. "Более 200 юристов Минюста работают круглые сутки, проверяя каждый документ перед публикацией", - добавили в ведомстве. Процесс проверки при этом может в значительной мере замедлить публикацию дела Эпштейна.

Ранее американские законодатели объявили о намерении обвинить министра юстиции - генерального прокурора США Пэм Бонди в неуважении к Конгрессу, поскольку считают, что она не выполнила требование рассекретить все материалы по делу Эпштейна. О планах пойти на этот шаг, который может повлечь за собой преследование Бонди в судебном порядке, сообщили в воскресенье в эфире телеканала CBS члены Палаты представителей Конгресса Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) и Ро Ханна (демократ от штата Калифорния).

Министерство юстиции США 19 декабря опубликовало около 100 тыс. документов и фотографий, касающихся Эпштейна, однако некоторые из них были в значительной степени заретушированы. Многие законодатели США в связи с этим подвергли Бонди и ее ведомство критике. Они также заострили внимание на том, что некоторые ключевые документы так и не были обнародованы. В их числе материалы, касающиеся проведения расследования в отношении финансиста и договоренностей о признании им вины, а также внутренняя переписка американского Минюста относительно этого дела. По мнению законодателей, из-за этого, возможно, не удается привлечь к ответственности влиятельных лиц, которые в прошлом могли быть связаны с Эпштейном и причастны к растлению несовершеннолетних.

Дело финансиста

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годы он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.

