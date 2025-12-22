США не будут выделять из бюджета $60 млрд для восстановления Газы

При этом в Госдепе не отрицают наличие плана по восстановлению анклава

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Вашингтон не планирует предоставлять гранты и гарантии по займам на сумму в $60 млрд из бюджета для реализации плана по восстановлению инфраструктуры сектора Газа. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США в соцсети X.

"Это фейковые новости. В плане нигде не сказано, что США заплатят $60 млрд", - говорится в тексте. При этом Госдеп не отрицает само существование плана по восстановлению палестинского анклава.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер разработали предложение по восстановлению сектора Газа. "Проект Рассвет" (Project Sunrise) призван превратить "разбомбленный анклав в блестящий метрополис". По оценкам американской стороны, на это потребуется 10 лет и $112,1 млрд. В плане не уточняется, какие страны и компании будут финансировать восстановление Газы, а также где во время реконструкции будут жить 2 млн палестинцев, пишет издание.

При этом оно указывало, что Вашингтон готов стать ключевым игроком в данном проекте, в том числе предоставляя гранты и гарантии по займам на сумму почти $60 млрд. С предложением уже ознакомили "потенциальных доноров, включая богатые королевства Персидского залива, Турцию и Египет", сообщил газете неназванный чиновник США.

Уиткофф, Кушнер и еще несколько чиновников работали над планом на протяжении последних 45 дней и консультировались с Израилем, представителями частного сектора и подрядчиками. По данным The Wall Street Journal, некоторые в американской администрации скептически отнеслись к этому проекту, поставив под сомнение как готовность радикальной палестинской группировки ХАМАС сложить оружие, так и шансы Вашингтона убедить другие страны вложиться в преобразование "опасной послевоенной зоны в высокотехнологичное городское пространство".