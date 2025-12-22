El Pais: Европа давит на Киев, чтобы он сдержал отток молодежи в другие страны

По информации газеты, Германия, Польша и Чехия приняли наибольшее число украинцев с начала конфликта

МАДРИД, 22 декабря. /ТАСС/. Германия, Польша и Чехия указали Украине, что она должна сдерживать выезд беженцев через свои границы в Европу. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По ее информации, эти три европейские страны приняли наибольшее число украинцев с начала конфликта. Каждое государство привело разные причины, но все они дали понять Киеву, что ситуация приближается к пределу их возможностей по приему беженцев с Украины. Как отмечает издание, Еврокомиссия подтвердила в декабре, что количество запросов от украинских беженцев резко возросло этой осенью. Причиной, по версии Брюсселя, является постановление, обнародованное в августе, об упрощении пересечения украинской границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Газета также называет демографическую ситуацию на Украине катастрофической. Проблема среди прочего заключается в том, что большинство покинувших страну лиц - это женщины с детьми и молодежь, то есть люди, способные адаптироваться к новой жизни. Кроме того, когда будет отменено военное положение, сотни тысяч мужчин могут захотеть покинуть Украину, чтобы воссоединиться со своими семьями за рубежом.

По данным Евростата, всего в странах ЕС сейчас пользуются правом временной защиты 4,3 млн украинцев. Из них 1,23 млн (28,6%) проживают в Германии, 965 тыс. (22,5%) - в Польше, 393 тыс. (9,1%) - в Чехии.