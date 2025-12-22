МИД Дании прокомментировал назначение спецпосланника США по Гренландии

Такое решение подтверждает, что Вашингтон сохраняет интерес к острову, подчеркнул министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Назначение спецпосланника США по Гренландии подтверждает интерес Вашингтона к острову. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

"Назначение подтверждает, что интерес Америки к Гренландии сохраняется. Однако мы настаиваем на том, что все, включая США, должны проявлять уважение к территориальной целостности Королевства Дании", - цитирует министра агентство Ritzau.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии.

Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Хозяин Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.