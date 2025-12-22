Уганда намерена постепенно отменить визы для россиян

Пока виза оформляется онлайн и выдается в течение двух дней, отметил глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД Уганды Джон Леонард Мугерва

Кампала, Уганда © Steffen Trumpf/ picture alliance via Getty Images

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Уганда намерена рассмотреть возможность отмены в будущем визового режима для российских туристов. Об этом заявил ТАСС глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД Уганды Джон Леонард Мугерва.

На вопрос о том, возможна ли в будущем отмена виз для российских туристов с обычным, а не дипломатическим паспортом, он ответил утвердительно.

"Мы считаем, что в дальнейшем мы найдем способы упростить визовый режим для россиян, приезжающих в Уганду, - указал дипломат. - В настоящее время виза оформляется онлайн и выдается в течение двух дней, но мы будем рассматривать возможность отмены виз для туристов в будущем".

Комментируя недавнее завершение процесса согласования текста соглашения между Россией и Угандой об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, Мугерва отметил, что Кампала планировала его подписание в ходе второй министерской конференции в Каире, "однако стороны договорились, что подписание состоится в феврале следующего года в Москве".

"Мы действительно хотели бы, как вы и сказали, видеть больше туристов из Российской Федерации, приезжающих в Уганду, - подчеркнул дипломат. - У нас очень много достопримечательностей - будь то дикая природа или культурные объекты. А также множество других сфер, в которых мы можем сотрудничать".

О специализированных туристических объектах Уганды

В Уганде для туристов доступны сафари по национальным паркам. Страна предлагает различные варианты сафари, включая походы к гориллам, отслеживание шимпанзе и наблюдение за дикой природой. Наиболее популярными местами для сафари выступают Национальный парк королевы Елизаветы и Национальный парк "Непроходимый лес Бвинди".