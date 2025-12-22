Бывшему молдавскому олигарху Плахотнюку продлили арест еще на 30 суток

Следствие называет экс-лидера Демократической партии главным бенефициаром по делу о хищении $1 млрд из молдавских банков

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Суд в Молдавии по требованию прокуроров продлил еще на 30 суток арест бывшего лидера Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка, которого следствие называет главным бенефициаром по делу о хищении $1 млрд из молдавских банков.

"Одобрить ходатайство прокурора о продлении превентивной меры в виде ареста на 30 суток в отношении подозреваемого Владимира Георгиевича Плахотнюка с отсчетом этого срока с 24 декабря", - зачитал постановление судья Сергей Стратан.

В Молдавии выдали ордер на арест Плахотнюка по трем уголовным делам, самое громкое из них - соучастие в хищении $1 млрд из молдавских банков в 2014 году. Крупный скандал спровоцировал падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий. После проигрыша Демпартии на выборах в 2019 году Плахотнюк покинул страну и нашел убежище в США. Генпрокуратура Молдавии назвала его одним из главных организаторов банковского хищения. Экс-лидер Демпартии был арестован в Греции и экстрадирован в Кишинев. После прибытия в Молдавию 25 сентября Плахотнюка арестовали.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. Его также подозревают в выводе крупных средств из банков РФ совместно с молдавским политиком Ренато Усатым. Защита Плахотнюка утверждала, что его преследование имеет политическую подоплеку.