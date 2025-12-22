Над Германией в 2025 году зафиксировали более 1 тыс. неопознанных БПЛА

Чаще их видели у военных объектов, аэропортов, оборонных предприятий и портов, сообщил руководитель Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ Хольгер Мюнх

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. За 2025 год в Германии зафиксировали более 1 тыс. неопознанных беспилотников, чаще их видели у военных объектов, аэропортов, оборонных предприятий и портов. Об этом сообщил руководитель Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ Хольгер Мюнх.

"В текущем году поступили сообщения уже о более чем 1 тыс. подозрительных беспилотников. Чаще всего затронуты оказываются военные сооружения, аэропорты и другие объекты критической инфраструктуры, например, оборонные предприятия или порты", - сказал Мюнх в интервью изданию Bild.

По его словам, в небе над Германией видели не только отдельные дроны, но и так называемые "рои беспилотников", то есть группы БПЛА, осуществляющие скоординированные полеты. Мюнх отметил, что страновую принадлежность этих аппаратов определить сложно. За год были установлены десятки операторов таких неопознанных БПЛА, но власти страны не смогли провести расследование в отношении многих из них, некоторые скрываются от правоохранителей.