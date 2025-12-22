Президент Уганды поддерживает тесные контакты с Путиным

Как отметил глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД Уганды Джон Леонард Мугерва, республика довольна отношениями с Россией

Редакция сайта ТАСС

Президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени и президент России Владимир Путин © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Уганда чрезвычайно удовлетворена отношениями с Россией, а глава республики Йовери Кагута Мусевени поддерживает тесные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил ТАСС глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД Уганды Джон Леонард Мугерва.

"Президент Йовери Мусевени поддерживает тесные контакты с президентом Владимиром Путиным. На министерском уровне министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встречался с нашим министром иностранных дел генералом Джедже Одонго, - отметил собеседник агентства. - Поэтому мы чрезвычайно довольны теми отношениями, которые у нас есть с РФ, причем на самом высоком уровне".

Глава департамента МИД Уганды добавил, что у Кампалы и Москвы "очень прочное партнерство и двусторонние отношения". Он напомнил, что ранее в 2025 году прошло третье заседание совместной российско-угандийской межправительственной комиссии, на котором стороны большое внимание уделили взаимодействию в сферах инфраструктуры, транспорта, образования и агропереработки. "Мы считаем, что потенциал нашего сотрудничества еще гораздо шире", - заявил Мугерва.

Он также выразил благодарность правительствам России и Египта за проведение в Каире 19-20 декабря второй министерской конференции Россия - Африка.