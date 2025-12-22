Вэнс сообщил о прорыве на переговорах по Украине
09:39
ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс после консультаций с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в Майами заявил о достижении прогресса на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
"Сегодня утром я получил обновленную информацию от наших переговорщиков. Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто", - сказал он в интервью британскому порталу UnHeard.