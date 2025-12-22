Вэнс: в Киеве понимают, что утратят контроль над всей территорией ДНР

Украинцы рассматривают этот факт как серьезную проблему безопасности, отметил вице-президент США

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Украины понимают, что в конечном итоге они утратят контроль над оставшейся частью территории Донецкой Народной Республики. Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк", - сказал он в интервью британскому сайту UnHerd.