Вэнс предупредил о риске утраты США и Европой общего культурного фундамента

Вице-президент указал, что хочет, чтобы "Европа оставалась местом, куда могут приезжать американцы, где происходит культурный обмен"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd предупредил об угрозе утраты общих культурных основ, на которых строятся отношения между Соединенными Штатами и Европой.

"Я хочу, чтобы Европа оставалась местом, куда могут приезжать американцы, где происходит культурный обмен; чтобы европейцы учились в американских университетах, а американцы - в европейских; чтобы наши армии сражались и тренировались вместе. Это невозможно без некоего ощущения общей культурной основы. Соединенные Штаты и Европа ей обладают, но существует риск потерять ее в долгосрочной перспективе", - сказал вице-президент США.

Ранее Вэнс неоднократно критиковал европейские страны за препятствование урегулированию на Украине, отход от христианских ценностей, поощрение бесконтрольной миграции и подавление инакомыслия. Наиболее заметным стало его выступление на международной конференции по безопасности в Мюнхене в феврале, где он раскритиковал ЕС за цензуру, в том числе блокировку соцсетей. Он подчеркнул, что в таком виде Европа "бесполезна для США", так как боится даже собственных избирателей. Председатель конференции Кристоф Хойсген после выступления Вэнса назвал результаты конференции "кошмарным сном Европы".