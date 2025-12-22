В Раде формируют группу для работы над проведением выборов

Дату и время заседания группы скоро сообщат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Верховная рада формирует рабочую группу для быстрой проработки вопроса о проведении президентских выборов. Об этом сообщил глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Согласно предварительной договоренности, в Верховной раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения. Обсуждение будет проходить совместно с представителями профильного комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, занимающихся вопросами выборов", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, дату и время заседания группы скоро сообщат.

Ранее первый заместитель спикера Рады Александр Корниенко, которого 17 декабря избрали главой партии "Слуга народа", заявлял, что может возглавить рабочую группу по выборам. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что возвращение на этот пост Корниенко, уже возглавлявшего "Слугу народа" с 2019 по 2021 год, свидетельствует о том, что команда Владимира Зеленского готовится к выборам.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил хозяин Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.