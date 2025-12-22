Демократы могут объявить импичмент Трампу в случае победы в Конгрессе в 2026 году

Член Республиканской партии США Майк Джонсон указал, что Демократическая партия намерена "уничтожить" ценности республиканцев

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Американская Демократическая партия инициирует процедуру импичмента президенту Дональду Трампу, если получит большинство в Конгрессе после промежуточных выборов 2026 года. Об этом заявил спикер Палаты представителей, член Республиканской партии США Майк Джонсон на мероприятии Turning Point USA.

"Как уже говорилось, на промежуточных выборах в 2026 году все будет поставлено на карту, и нам предстоит сделать еще очень многое. Но если мы потеряем большинство в Палате представителей, радикальные левые, как вы уже слышали, объявят импичмент президенту Трампу. Они посеют абсолютный хаос, мы не можем этого допустить, и я знаю, что вы не допустите", - сказал он. Трансляция выступления Джонсона велась на YouTube.

Джонсон указал, что Демократическая партия намерена "уничтожить" ценности республиканцев, в том числе и те, которые "проповедовал" погибший в сентябре американский консервативный активист Чарли Кирк. Кроме того, спикер пообещал продвигать законопроект об установке в Капитолии статуи Кирка. Джонсон призвал американский народ продвигать "принципы" активиста, так как это "спасет величайшую нацию".

В декабре член Палаты представителей Конгресса США Эл Грин (демократ от штата Техас) внес на рассмотрение законодательного органа резолюцию об импичменте Трампа.

В 2019 году демократы, контролировавшие тогда Палату представителей, запускали процедуру отстранения Трампа от должности. Когда дело было передано на рассмотрение в Сенат в 2020 году, большинство мест там принадлежало республиканцам, поэтому президент был оправдан. В 2021 году демократы предприняли еще одну неудачную попытку объявить Трампу импичмент.