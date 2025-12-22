Al Hadath: в Ливане при атаке израильского дрона погибли три бойца "Хезболлах"

Израиль нанес удары по машине, в которой находились члены шиитского движения, ехавшей по шоссе в 50 км от Бейрута

БЕЙРУТ, 22 декабря. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал автомобиль, принадлежащий шиитскому движению "Хезболлах" на юге Ливана, сообщил телеканал Al Hadath.

По ее информации, удар по машинe был нанесен на участке южного шоссе под городом Сайда в 50 км от Бейрута, в результате погибли трое шиитских бойцов.

21 декабря израильские БПЛА уничтожили за сутки двух членов "Хезболлах", а всего с начала октября были убиты при воздушных рейдах на юге и востоке Ливана свыше 60 бойцов и сторонников движения. Согласно заявлению представителя армии Израиля Авихая Эдри, все они занимались восстановлением военной инфраструктуры "Хезболлах", что, по его словам, является нарушением соглашения о перемирии между Ливаном и Израилем от 27 ноября 2024 года.

По данным МВД республики, с начала года Израиль совершил свыше 5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак и обстрелов погибли 376 человек и 987 получили ранения.