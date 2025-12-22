Премьер Дании заявила, что США втягивают страну в "сложную ситуацию" из-за Гренландии

Метте Фредериксен прокомментировала назначение президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что США втягивают страну в сложную ситуацию. Так она прокомментировала назначение президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии.

"Гренландия принадлежит гренландцам, и США не должны присоединять Гренландию. И это, конечно, принципиальный вопрос. Никому не дозволено менять государственные границы силой. Ни политической, ни военной. Наш многолетний союзник затягивает нас в сложную ситуацию. Но мы не намерены отклоняться от наших демократических ценностей. И мы ожидаем уважения территориальной целостности королевства", - написала Фредериксен в заявлении, опубликованном на ее страничке в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

21 декабря Трамп написал в соцсети Truth Social, что назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. По мнению американского лидера, губернатор "понимает, что Гренландия жизненно важна для национальной безопасности, и будет решительно защищать интересы США ради безопасности". Как уже заявил губернатор Лэндри, он постарается присоединить автономную область Дании к Соединенным Штатам.

В схожем с Фредериксен ключе решение Трампа и слова Лэндри прокомментировал глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Он отметил, что, хотя назначение спецпосланника США по Гренландии "звучит масштабно", это ничего не меняет для острова. Он также потребовал уважения территориальной целостности и заверил в готовности к сотрудничеству с другими странами, в том числе США. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен анонсировал, что посол США в Копенгагене будет вызван в ведомство.