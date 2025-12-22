Die Weltwoche: цензура по Украине выдает слабость аргументов Запада

Шеф-редактор журнала Роджер Кеппель также отметил, что во времена холодной войны различные советские СМИ, включая газету "Правда", не были запрещены на Западе

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 22 декабря. /ТАСС/. Принятие все большего количества запретов на выражение мнения по поводу конфликта на Украине говорит о том, что на Западе больше не верят в превосходство своих аргументов. Такое мнение выразил шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель.

Ранее ЕС внес в антироссийский санкционный список двух военных экспертов - бывшего офицера-десантника Вооруженных сил Франции Ксавье Моро и экс-советника НАТО, полковника Генерального штаба ВС Швейцарии в отставке Жака Бо. По оценкам Кеппеля, теперь, когда Евросоюз запрещает российские СМИ, например, телеканал RT, или вводит санкции в отношении экспертов, как в случае с Жаком Бо, это говорит о том, что в Брюсселе "не верят в свое дело". Кеппель напомнил, что во времена холодной войны различные советские СМИ, включая газету "Правда", не были запрещены на Западе. Он объяснил это тем, что тогда западные лидеры верили в то, что "их собственные аргументы превосходят аргументы противников".

По словам журналиста, его издание, как и многие другие порталы, публицисты и комментаторы, ради того, чтобы составить более полную картину происходящего на Украине "учитывали те голоса, которые не были услышаны в других местах". И лишь на том основании, что давали слово как Киеву, так и Москве при освещении событий вокруг украинского конфликта, "подвергались нападкам". "А почему, собственно? Почему не должны оправдываться те, кто в течение трех лет, не поддаваясь никаким сомнениям, с претензией на абсолютную непогрешимость просто более или менее приняли на вооружение одну точку зрения?" - задается вопросом шеф-редактор Die Weltwoche.