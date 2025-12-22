Рахмон поблагодарил Путина за расследование гибели таджикского ученика в Одинцове

Президент Таджикистана считает, что виновные должны быть наказаны самым строгим образом

Редакция сайта ТАСС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент РФ Владимир Путин © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече в Санкт-Петербурге с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его за то, что правоохранительные органы РФ будут тщательно расследовать гибель ученика - гражданина Таджикистана - в результате нападения 16 декабря на школу в подмосковном Одинцове.

Читайте также Один ребенок погиб. Подробности нападения в школе в Одинцове

"Большое спасибо, <...> что будет тщательное со стороны ваших правоохранительных органов расследование. И виновные должны быть наказаны самым строгим образом", - сказал он.

По словам Рахмона, эта трагедия стала для него неожиданностью. "Для меня, конечно, то, что произошло, - это неожиданно. Таких преступников хватает сейчас в мире, мы в очень сложном мире живем", - подчеркнул президент.

Путин выразил Рахмону и семье погибшего соболезнования, а также заверил, что расследование гибели мальчика из Таджикистана будет полноценным.

Утром 16 декабря подросток с ножом и газовым баллончиком совершил нападение в школе в поселке Горки-2. В результате погиб ученик четвертого класса. Ранения получил охранник, он в больнице. ГСУ СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Нападавший был задержан, он является 15-летним учеником этой школы.

В ходе допроса он дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы. По месту жительства обвиняемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего. 18 декабря Тверской суд Москвы арестовал обвиняемого в нападении на школу на два месяца.