Пашинян поблагодарил Путина за содействие мирному процессу с Азербайджаном

Премьер-министр Армении уверен, что нормализация отношений Еревана и Баку будет способствовать развитию отношений между с Москвой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин © Сергей Булкин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президент России Владимира Путина за содействие мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, выразив уверенность, что нормализация отношений Еревана и Баку будет способствовать развитию отношений между Ереваном и Москвой.

На встрече с Путиным Пашинян отметил, что на Южном Кавказе происходят очень важные и позитивные процессы. "Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Как мы и говорили после 8 августа в нашем телефонном разговоре, достигнутый мир откроет новые возможности для дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Россией", - сказал армянский премьер.

При этом он выразил уверенность в том, что мир между Арменией и Азербайджаном уже наступил, поскольку поезда из России в Армению приезжают через территорию Азербайджана. "Я думаю, что это действительно историческое событие. И, как вы уже сказали, открываются новые возможности", - добавил Пашинян.

6 ноября стало известно, что первая партия российского зерна была доставлена на поезде в Армению через Азербайджан и Грузию впервые за три десятилетия. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что "Российские железные дороги" с коллегами из региона решают вопросы по организации транзита российских товаров в Армению через территорию Азербайджана. Заявление было сделано после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку снял ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Пашинян и Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".