Премьер Фицо на роликах открыл самый длинный автотоннель Словакии

Премьер-министр республики не хотел упустить возможность прокатиться по всему тоннелю

БРАТИСЛАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокатился на роликовых коньках, открыв таким образом движение по самому длинному автомобильному тоннелю в республике. Видео выложено на странице главы правительства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Я не хотел упустить возможность прокатиться по всему тоннелю на роликовых коньках", - сказал Фицо.

Строительство тоннеля через горный массив в районе города Жилина в северо-западной части Словакии продолжалось почти 30 лет в связи с изменением планов и порядка финансирования работ. Его протяженность составляет 7,5 км. Введение объекта в эксплуатацию значительно сократит время, которое автомобилисты проводят в поездках из западных в восточные регионы страны.