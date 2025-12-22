Пашинян считает, что в реализации "маршрута Трампа" есть много нюансов

По словам премьер-министра Армении, они касаются армяно-российских отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Сергей Булкин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Армения ведет конструктивные двусторонние переговоры с США по проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), и здесь есть много нюансов касающихся армяно-российских отношений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся на полях неформального саммита глав государств СНГ.

"Сейчас у нас идут еще и очень конструктивно двусторонние переговоры с США по поводу начала исполнения и строительства дороги TRIPP. Это действительно очень большие и содержательные изменения в нашем регионе. Тут есть много нюансов, касающихся наших двусторонних отношений с Российской Федерацией. Сегодня, я думаю, очень хороший повод все это обсудить", - сказал глава армянского правительства.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".