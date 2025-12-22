Reuters: Пентагон сообщил о дополнительном развертывании Китаем более 100 МБР

По данным агентства, речь идет о твердотопливных МБР шахтного базирования DF-31

Редакция сайта ТАСС

© Chinese Military handout via EYEPRESS via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) дополнительно развернула более 100 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на севере страны. Об этом со ссылкой на проект доклада Пентагона сообщило агентство Reuters.

По его данным, речь идет о твердотопливных МБР шахтного базирования DF-31 ("Дунфэн-31"). Они были размещены в позиционном районе развертывания в автономном районе Внутренняя Монголия.

Как отмечает агентство, Пентагон ранее сообщал о строительстве в КНР новых районов развертывания МБР, однако не публиковал оценки числа ракет. По его сведениям, в докладе не содержится упоминаний о том, против какого вероятного противника могут быть развернуты эти МБР. Reuters подчеркивает, что до передачи доклада в Конгресс в него могут быть внесены изменения.

В документе отмечается, что в 2024 году арсенал Китая включал немногим более 600 ядерных боеголовок, что может свидетельствовать о "более низких темпах производства по сравнению с предыдущими годами". В то же время авторы доклада подчеркнули, что Китай по-прежнему может увеличить ядерный арсенал до более 1 тыс. боеголовок к 2030 году. В документе отмечается, что Китай намерен продолжить наращивать военный потенциал для получения возможности одержать победу в гипотетическом вооруженном конфликте с Тайванем к концу 2027 года.

Авторы доклада также подчеркнули, что в случае конфликта в Тайваньском проливе НОАК рассматривает возможность нанесения ударов по целям на расстоянии от 1,5 тыс. до 2 тыс. морских миль (800 - 1080 км) от побережья Китая. Расстояние между материковым Китаем и Тайванем составляет от 130 до 380 км. "При достаточном объеме эти удары могут серьезно осложнить и подорвать присутствие США в зоне конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе или вокруг него", - приводит агентство выдержки из документа.