Южная Осетия надеется на подписание документа о неприменении силы Грузией

Глава МИД республики Ахсар Джиоев отметил, что до грузинской стороны пока не получается донести важность этого договора

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Республики Южная Осетия не теряет надежду на подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы Грузией против Южной Осетии и Абхазии. Такое мнение ТАСС выразил министр иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсар Джиоев.

"Мы пытаемся всячески донести до грузинской стороны [необходимость подписания документа о неприменении силы]. Пока не получается, но мы не теряем надежду. Надеемся, что в будущем сможем достичь понимания. Что будет на практике - покажет время, но я повторюсь, это для нас основной вопрос, и мы будем придерживаться консолидированного подхода с нашими российскими и абхазскими коллегами в этом отношении", - сказал он.

По словам Джиоева, пока не получается донести до грузинской стороны важность этого документа для Южной Осетии. "Почему этот документ важен? Поскольку без гарантии безопасности остальные вопросы, остальные сферы не могут развиваться - это совершенно очевидно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон о признании утратившими силу законодательных актов, по которым в 2007 году при Михаиле Саакашвили, занимавшем на тот момент пост президента, была создана временная администрация Южной Осетии.