Россия и Таджикистан усилят взаимодействие в борьбе с насилием над детьми

Президенты двух государств Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время переговоров указали на необходимость беспристрастного расследования этого преступления

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 22 декабря. /ТАСС/. Россия и Таджикистан намерены усилить взаимодействие в борьбе с насильственными действиями в отношении детей после трагедии в школе Одинцовского района Подмосковья. Об этом говорится в заявлении пресс-службы главы Таджикистана Эмомали Рахмона по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отмечается, что лидеры двух стран осудили убийство ученика в школе и подчеркнули необходимость беспристрастного расследования этого преступления. "Главы государств решили поручить соответствующим структурам сторон усилить взаимодействие в вопросах борьбы с подобными насильственными действиями и принять в этом направлении неотложные меры", - отметили в пресс-службе Рахмона.