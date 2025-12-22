KHOU: захваченный США близ Венесуэлы танкер отбуксировали к порту в Техасе

Судно стоит на якоре примерно в 80 км от портового города Галвестон

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Танкер Skipper с венесуэльской нефтью на борту, захваченный США в начале декабря близ Венесуэлы, отбуксирован к порту в штате Техас, сообщил телеканал KHOU.

По его сведениям, судно стоит на якоре примерно в 50 милях (80 км) от портового города Галвестон. "Он [танкер] находится там, потому что там располагается береговая охрана. Там у нас [США] есть сооружения, необходимые для выгрузки нефти", - приводит телеканал слова эксперта Эда Хирса.

Президент США Дональд Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе.

20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями. 21 декабря агентство Bloomberg сообщило об операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшем к Венесуэле под панамским флагом. По словам газеты The New York Times, американские власти получили ордер на изъятие Bella 1, поскольку судно, предположительно, могло раньше участвовать в транспортировке иранской нефти.