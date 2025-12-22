Харьковская ВГА завела дело на бразильца за наемничество в рядах ВСУ

Иностранец проходил специальную подготовку в учебном центре West Guard Drones, дислоцированном в Тернополе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило дело по статье УК РФ "Наемничество" в отношении гражданина Бразилии, вступившего в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе УВД ВГА.

"Гражданин Бразилии Дуглас Монтейро, ранее проживавший в городе Лиссабон (Португалия), согласно проверенной оперативной информации, прибыл на территорию Украины в 2024 году с целью участия в вооруженном конфликте на стороне Вооруженных сил Украины против подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что иностранец проходил специальную подготовку в учебном центре West Guard Drones, дислоцированном в Тернополе. В дальнейшем он был зачислен в состав интернационального легиона ВСУ. Монтейро находится в Харькове.

"На основании собранных и документально подтвержденных оперативных материалов в отношении гражданина Бразилии Дугласа Монтейро УВД Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 359 УК РФ (наемничество)", - отмечает пресс-служба.