Спикер Рады подписал документ о подготовке законопроекта о выборах

По словам Руслана Стефанчука, будет создана рабочая группа, в которую войдут представители ЦИК и всех парламентских партий и групп

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах. Об этом сообщает издание "Новости. Live", разместившее видео его выступления.

"Рабочая группа будет состоять из представителей всех парламентских партий и групп, а также ЦИК. <...> Выборы в таких условиях [военных действий] требуют решения ряда вопросов", - сказал он.

Речь, по словам Стефанчука, идет о создании условий для голосования военных на фронте и их права избираться. Кроме того, надо решить вопрос, как будут голосовать миллионы украинцев, которые находятся за пределами государства, и ряд других, в том числе вопросы с наблюдателями, которые должны подтвердить демократичность и законность выборов, добавил он.

"Когда они [выборы] будут и при каких условиях, я не хотел бы сейчас начинать дискуссию. Это вопросы решит рабочая группа", - заключил Стефанчук.

Спикер Рады полагает, что закон о выборах во время военных действий будет одноразовым. "Этот закон будет одноразового использования - именно для этих выборов", - сказал он

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила мнение, что в нынешних условиях проведение полноценных демократических выборов на Украине маловероятно. По ее словам, избирательный процесс в стране находится в настолько дезорганизованном состоянии, что любые попытки его запустить будут носить формальный характер. Памфилова также указала, что инициатива проведения выборов не находит заинтересованности у действующих украинских элит. По ее оценке, нынешняя власть заинтересована в продолжении конфликта, поскольку война позволяет сохранять контроль над финансовыми потоками и внешней поддержкой.