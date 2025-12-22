NY Post: администрация Трампа отзовет глав 48 зарубежных диппредставительств

При этом послов еще не назначили в странах, являющихся ключевыми партнерами США

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение об отзыве 48 послов из стран Азии, Африки, Восточной Европы, Центральной и Южной Америки. Об этом сообщила газета The New York Post (NY Post) со ссылкой на источники.

"Это стандартная процедура при любой администрации. <...> Посол является личным представителем президента, и у президента есть право обеспечить присутствие в этих странах лиц, продвигающих повестку "Америка прежде всего", - приводит газета слова представителя Госдепартамента.

При этом администрация Трампа еще не назначила постоянных глав дипломатических представительств в странах, являющихся ключевыми партнерами США, отметило издание. В частности, американских послов нет в Австралии, Германии, Катаре, Саудовской Аравии, Южной Корее и на Украине.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что администрация Трампа приняла решение отозвать ряд профессиональных дипломатов, занимающих руководящие должности, почти из 30 зарубежных представительств. По сведениям AP, главы 29 зарубежных миссий получили уведомление о том, что срок их службы на занимаемых в настоящее время должностях истекает в январе. Дипломаты, отметило агентство, должны будут вернуться в Вашингтон, где при желании смогут получить новые назначения.