Ikhbariya: курды атаковали позиции правительственных сил Сирии в Алеппо

По данным телеканала, 10 человек получили ранения

БЕЙРУТ, 22 декабря. /ТАСС/. Столкновения между курдами и силами переходного правительства Сирии начались на севере Алеппо, в результате обстрелов жилых кварталов ранены десять человек. Об этом сообщил телеканал Ikhbariya.

По его информации, перестрелки носят ожесточенный характер, что вызвало отток населения из районов, расположенных вблизи линии соприкосновения на окраине кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд в северной части города.

В коммюнике МВД арабской республики утверждается, что нападение на позиции правительственных сил в районе кольцевых развилок Лирамун и Шейхин совершили курдские ополченцы, нарушившие перемирие. В больницу были доставлены с ранениями двое сотрудников сил безопасности и трое спасателей из службы гражданской обороны.

В свою очередь командование курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) объявило, что ее бойцы ответили на провокации вооруженных формирований, связанных с Минобороны арабской республики. "Наши отряды открыли огонь после обстрела жилых кварталов из минометов и крупнокалиберных пулеметов, что привело к ранению пяти жителей", - указывалось в коммюнике.

Интенсивный обмен ударами между СДС и войсками переходного правительства был зафиксирован последний раз в Алеппо и Дейр-эз-Зоре 26 октября. Тогда командующий СДС Мазлюм Абди и министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра на встрече в Дамаске договорились "о немедленном прекращении огня на всех фронтах на севере и северо-востоке страны".